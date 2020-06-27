На Чукотке по поправкам в Конституцию проголосовало 37 процентов жителей

В Чукотском автономном округе (ЧАО) по поправкам в Конституцию РФ на 26 июня проголосовало 11 тысяч 170 человек или 37,25 процента избирателей. Свыше 8,1 тысячи голосующих пришли на избирательные участки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства ЧАО.

"Самая высокая явка - 51 процент - в городском округе Эгвекинот, там проголосовало 1420 человек. В столице Чукотки проголосовавших 2411 или 31,5 процента от общего количества избирателей", - уточнили в пресс-службе.

За два дня на дому проголосовало более тысячи человек, еще 240 - на придомовых территориях в Анадыре и Эгвекиноте. В ходе досрочного голосования в труднодоступных местностях ЧАО выразили гражданскую позицию 1714 человек.

На участках есть все для того, чтобы процесс голосования шел максимально безопасно. Всего на Чукотке 55 участков, пять из них - в Анадыре. Участки открыты ежедневно с 8 до 20 часов.