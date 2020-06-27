На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

На вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, утром 27 июня зафиксирован очередной пепловый выброс. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Согласно данным вулканологов из Северо-Курильска, высота пеплового выброса составила 2,5 километра", - говорится в сообщении KVERT. Шлейф пепла протянулся на пять километров в юго-восточном направлении. Выпущено предупреждение об опасности полетов вблизи вулкана.

По данным KVERT, на Эбеко ежесуточно происходит от шести до 11 пепловых выбросов.