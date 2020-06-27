Очистные сооружения рудника в Краснокаменске запустят в сентябре

Пусконаладочные испытания очистных сооружений строящегося рудника № 6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) в Краснокаменске начнутся в сентябре. Сейчас там завершаются основные строительно-монтажные работы, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Год назад здесь были только бетонные фундаменты, основания и котлован. Сегодня смонтировано все основное оборудование, построены здания, проложены трубопроводы, - заявил гендиректор ППГХО Иван Киселев. - Пробный пуск очистных сооружений шахтных вод (ОСШВ) намечен на сентябрь.

Рудник №6 планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Там уже идут горно-капитальные работы подземной части. Губернатор региона Александр Осипов поручил найти источники финансирования, с помощью которых удастся сократить сроки строительства.

- Правительство России выделило субсидию почти три миллиарда рублей для того, чтобы подготовить инфраструктуру освоения шестого рудника. В основном объект уже практически закончен. Мы рассчитываем, что с ноября-декабря начнется осушение, снятие обводнения с рудника и таким образом подготовка его к освоению. Помимо этого, я выходил с инициативой на вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, по его поручению вместе с руководством мы выделили денежные средства непосредственно уже на строительство основной инфраструктуры освоения рудника. Уже принято решение о выделении пяти миллиардов рублей, сейчас мы ведем работу по выделению дополнительных денег уже на создание всей необходимой инфраструктуры шахт и всего технологического оборудования самого рудника, - рассказал глава Забайкалья.

Проектная мощность рудника - 850 тысяч тонн ураносодержащей руды в год.