Очистные сооружения рудника в Краснокаменске запустят в сентябре

Новости

Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи 12:18
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды 12:10
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России 12:02
В Вологодской области девятилетняя девочка погибла в песчаном карьере 11:42
Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 254 тысяч москвичей 11:23
Немецкий бизнес продолжает активно инвестировать в Россию 11:20
В Северной Осетии во время перестрелки погиб человек 11:15
В Алтайском крае открыли гостиницы и турбазы для посетителей 11:02
Курганцам предложили безвозмездную субсидию на покупку жилья 11:00
Памфилова проголосовала на одном из участков в Подмосковье 10:45
Школьники-айтишники получат гранты по 125 тысяч рублей 10:40
Володин поздравил россиян с Днем молодежи 10:22
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам 10:22
Росстандарт разбил Mitsubishi Outlander на краш-тесте 10:00
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия" 09:56
Еще 1852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:45
В Тюменской области режим ограничений продлен до 5 июля 09:35
Дилеры АвтоВАЗа: Lada Xray странно продается 09:30
Ученые нашли эффективный антисептик для защиты древнерусской живописи 09:08
Coca-Cola отказалась от рекламы в соцсетях из-за расизма 08:52
Выявлена опасная реакция на вакцину от коронавируса 08:30
В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля 08:22
Кардиолог рассказал, как защититься от "погодной пилы" 08:22
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть 08:11
Путин пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
27.06.2020 10:28
Проект: В регионах

Очистные сооружения рудника в Краснокаменске запустят в сентябре

Текст: Александр Филимоненко
Пусконаладочные испытания очистных сооружений строящегося рудника № 6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) в Краснокаменске начнутся в сентябре. Сейчас там завершаются основные строительно-монтажные работы, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Год назад здесь были только бетонные фундаменты, основания и котлован. Сегодня смонтировано все основное оборудование, построены здания, проложены трубопроводы, - заявил гендиректор ППГХО Иван Киселев. - Пробный пуск очистных сооружений шахтных вод (ОСШВ) намечен на сентябрь.

Макет бюллетеня для голосования по "Народному бюджету" опубликован в Забайкалье

Рудник №6 планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Там уже идут горно-капитальные работы подземной части. Губернатор региона Александр Осипов поручил найти источники финансирования, с помощью которых удастся сократить сроки строительства.

- Правительство России выделило субсидию почти три миллиарда рублей для того, чтобы подготовить инфраструктуру освоения шестого рудника. В основном объект уже практически закончен. Мы рассчитываем, что с ноября-декабря начнется осушение, снятие обводнения с рудника и таким образом подготовка его к освоению. Помимо этого, я выходил с инициативой на вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, по его поручению вместе с руководством мы выделили денежные средства непосредственно уже на строительство основной инфраструктуры освоения рудника. Уже принято решение о выделении пяти миллиардов рублей, сейчас мы ведем работу по выделению дополнительных денег уже на создание всей необходимой инфраструктуры шахт и всего технологического оборудования самого рудника, - рассказал глава Забайкалья.

Проектная мощность рудника - 850 тысяч тонн ураносодержащей руды в год.

ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам
Сотрудникам посольства РФ в США начали угрожать после статьи в газете
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео