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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Почти 20 процентов избирателей Приморья выразили мнение о поправках в Конституцию

Текст: Александр Филимоненко

В Приморье подвели итоги второго дня Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Общая явка избирателей на 10 часов 27 июня составила около 20 процентов, сообщила пресс-служба правительства края.

На Чукотке по поправкам в Конституцию проголосовало 37 процентов жителей

"Процедура плебисцита проходит в Приморье на суше и в море. Всего в крае работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки", - говорится в сообщении.

Все участки оборудованы по всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

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