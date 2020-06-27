Почти 20 процентов избирателей Приморья выразили мнение о поправках в Конституцию

В Приморье подвели итоги второго дня Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Общая явка избирателей на 10 часов 27 июня составила около 20 процентов, сообщила пресс-служба правительства края.

"Процедура плебисцита проходит в Приморье на суше и в море. Всего в крае работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки", - говорится в сообщении.

Все участки оборудованы по всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.