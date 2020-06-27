В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Прокуратура Татарстана обжаловала приговор Бугульминского районного суда, оправдавшего отца, обвиненного в надругательстве над полуторогодовалой дочерью.

Уголовное дело было возбуждено еще восемь месяцев назад, а суд вынес свой вердикт в апреле 2020 года.

Как поясняют в прокуратуре, в октябре 2020 года врачи скорой помощи, прибывшие по вызову в один из домов Бугульмы обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Она находилась с отцом и двумя другими детьми. Позже врач-гинеколог местной районной больницы выявил у ребенка травмы, свидетельствовавшие о насилии.

По итогам расследования отца обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Однако суд сделал вывод, что вина мужчины не доказана. Мотивировал он это тем, что материалы дела не подтверждают наличия у подсудимого прямого умысла на совершение преступления.

Государственное обвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью.