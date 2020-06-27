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27.06.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из регионального бюджета оказана поддержка Новосибирскому зоопарку

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило возобновил свою работу с 24 июня. Все санитарно-эпидемиологические требования при этом здесь соблюдаются.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Как отметил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания, в период действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса важно было поддержать зоопарк. Предоставление субсидий из областного бюджета позволило Новосибирскому зоопарку приобрести корма для животных, выплатить зарплату работникам, оплатить коммунальные услуги, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка.

Глава региона подчеркнул, что область и в дальнейшем намерена оказывать помощь зоопарку.

- Сейчас обсуждаем вопрос о выделении третьего транша - на компенсацию расходов за июнь на содержание зоопарка, - сообщил Андрей Травников.

Основной темой выездного совещания стало дальнейшее развитие зоопарка, перспективы появления в нем новых павильонов и вольеров для различных животных - от гигантских муравьедов и малых панд до енотов, медоедов и бегемотов.

Губернатор отметил, что руководство зоопарка реализует обширную программу развития.

- Несмотря на объективную паузу, которая случилась из-за коронавируса, развитие зоопарка необходимо продолжать. Для меня приоритет очевиден. Реализация проекта реконструкции вольеров для бурых, черных и других медведей является обязательным условием по возвращению нашему зоопарку статуса постоянного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Мы с коллегами по правительству будем изыскивать возможность для того, чтобы выделить финансирование зоопарку на реализацию этого проекта. Это нужно сделать быстро, потому что остался год на все строительные работы, - заявил Андрей Травников.

Сейчас наряду со стандартным набором санитарных мер в Новосибирском зоопарке внедрили дополнительные, в том числе обработку дезинфицирующими средствами всех поручней, скамеек, ограждений, а также установку специальных урн для использованных гигиенических масок.

- Люди уже привыкли к новым мерам, с пониманием относятся. Посетителей достаточно. Конечно, в обычном режиме посещало в два-три раза больше, но я думаю, что мы скоро выйдем на этот уровень, - сказал Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Справка "РГ"

Из резервного фонда правительства Новосибирской области на поддержку зоопарка направлено 49,5 миллиона рублей, в том числе первоочередная адресная помощь составила 27,5 миллиона рублей, еще 22 миллиона рублей выделены в конце июня.

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