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27.06.2020 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области работают 2012 избирательных участков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области третий день идет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое началось 25 июня. В регионе открыты 2012 избирательных участков, обеспеченных всеми необходимыми мерами санитарной безопасности.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Избирательной комиссии Новосибирской области отметили, что участки открыты с 8.00 до 20.00 часов. Также организованы "мобильные" избирательные участки на придомовых территориях, на которых активно голосуют граждане. Помимо этого, можно проголосовать "на дому", подав заявление или устно обратиться в УИК.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Известные новосибирцы голосуют по поправкам в Конституцию РФ

Председатель облизбиркома Ольга Благо отметила, что такая организация голосования исключает одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан.

По сообщению областного избиркома, в первый день работы избирательных участков на них присутствовали 4,7 тысячи наблюдателей, 31 представитель СМИ, проголосовали 122 335 избирателей.

Активную гражданскую позицию проявляют заслуженные врачи, общественные деятели, политики и другие известные жители региона - многие из них голосуют "за" предложенные поправки.

- Сегодня, несмотря на достаточно сложную эпидемиологическую обстановку, созданы все возможности для голосования. Жители могут выбрать удобное время и место для голосования. На избирательных участках есть все средства для обеспечения безопасности, с точки зрения эпидемиологического режима все нормально. Поэтому я призываю всех высказать свою позицию, выполнить свой гражданскими долг и проголосовать за Конституцию России, - обратилась к жителям региона главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. - Те поправки, которые сегодня вносятся - укрепление семейных ценностей, безопасность территориальной целостности государства, индексация пенсии, - это очень важные поправки, которые должны быть приняты.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева отметила, что те поправки, которые сегодня предложены, назрели.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию

- 1993 год, когда принималась Конституция России, был давно, мир изменился, наша страна тоже меняется. И поправки, которые сегодня предложены президентом и населением, очень важны. Мы долго проводили различные исследования и докладывали президенту, какие вопросы сегодня беспокоят наше население, - поделилась Галина Гриднева.

Глава Чистоозерного района Александр Аппель назвал особенно важной поправкой в Конституцию ту, которая касается семейных ценностей. Глава района сообщил, что пойдет голосовать в сопровождении своего внука.

Справка "РГ"

Голосование до дня голосования - 1 июля - проходит с 25 по 30 июня. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов по будням и в выходные дни.

"Горячая линия" информационно-справочного центра Избирательной комиссии Новосибирской области: 8-800-707-62-90 (работает с 1 июня по 14 сентября).

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