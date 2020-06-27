На Ставрополье проголосовала 103-летняя долгожительница

На Ставрополье проголосовала по поправкам в конституцию 103-летняя труженица тыла Вера Харитоновна Твердохлебова. Она воспользовалась возможностью сделать это дома, сообщили "РГ" в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Члены участковой избирательной комиссии доставили бюллетень пенсионерке из Минеральных Вод прямо домой. Ранее она подала соответствующую заявку в УИК. Проголосовала Вера Харитоновна бесконтактным способом. Так проходят все голосования на дому.

"Бюллетень, средство индивидуальной защиты, бланк, одноразовая ручка - все это упаковано в пакет, который бесконтактным путем передается участнику голосования", - уточнили в управлении по инфорполитике.

После заполнения бюллетень также бесконтактным способом передается работникам участковой комиссии.