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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Птичий оазис стал новым туристическим маршрутом в Ингушетии

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии в список экскурсионных маршрутов включили подворье местного жителя, ставшее домом для многих диких птиц.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Птичий оазис находится в селении Верхние Ачалуки. По мнению руководителя регионального комитета по туризму Беслана Мизиева, это удивительное место, которое вдохновит любого.

У калитки дома Яхьи Барханоя нас встречает черный аист Макшарип. Кстати, выясняется, что так зовут соседа хозяина птицы. Видно, что аист немного хромает, он - здешний старожил.

Фото: Татьяна Кузнецова
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Журавли, аисты, филины, белые лебеди, дикие утки, павлины, фазаны и другие птицы вольготно проживают у Яхьи на семи гектарах земли. Для жителей села стало уже привычным просыпаться от птичьего гама. "Чувствуем себя как в джунглях", - говорит один из соседей Барханоя.

Еще в 1990-ых годах Яхья начал строить на окраине села дом в народном, русском стиле, он называет его усадьбой. Кстати, строительство здания продолжается до сих пор.

Чтобы усадьба ожила, ее хозяин несколько лет назад приобрел пару журавлей, которые дали потомство, а потом здесь поселились и других дикие пернатые. Сейчас на приусадебном участке жителя Ингушетии птиц расплодилось так много, что уже не сосчитать.

Одних павлинов 70, а фазанов и того больше. Как объясняет Яхья, эти птицы хорошо размножаются. Когда их становится слишком много, он выпускает их в близлежащие леса. Самостоятельно птицы улетают из усадьбы в Верхних Ачалуках редко.

- Они запрыгивают на забор, смотрят - вокруг голые холмы, и возвращаются в свой оазис. Я не держу их насильно. Создаю для них все условия - живут как на воле. И получаю от общения с ними громадное удовольствие, - признается Яхья Барханой.

- Животных люблю больше, чем людей, - шутит он.

Фото: Алексей Заболотнов
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На территории подворья есть птичий инкубатор. Но некоторым птицам он и не нужен. К примеру, самки павлинов сидят на яйцах прямо на дорожках усадьбы - и в дождь, и в град. При этом, как замечает Яхья, погибает всего два-три процента их потомства, тогда как в неволе - намного больше. Чтобы пернатые не болели, он дает им витамины.

Несколько лет назад это место стало домом для старого черного аиста, встретившегося нас у калитки Макшарипа, которого периодически навещают молодые сородичи, прилетающие в Верхние Ачалуки.

Кроме птиц, у Яхьи Барханоя живут белки, енот, пара ишаков, у которых недавно родился детеныш. Интересно, что ишаки пришли к нему сами, однажды утром они просто зашли в его двор и остались в нем навсегда.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Остров-град Свияжск".
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Содержать столько живности, по признанию хозяина, обходится недешево. Нужно платить зарплату помощникам, ухаживающим за птицами и зверями, это сто тысяч рублей в месяц. До 150 тысяч в год тратится на корм животным. В копеечку выходят визиты ветеринара и прививки. К тому же Яхья оборудует пруд для пернатых, два уже есть.

Расходы, по его словам, окупаются в духовном плане, для него это райское место.

- Сам есть не буду, а животных накормлю, - признается Барханой.

В планах - найти самку японскому журавлю и пополнить птичье царство розовым фламинго, а также обустроить пункт питания с национальными блюдами для туристов.

Вход в живой оазис для всех бесплатный.

- Таким он останется и в будущем, - заверяет Яхья. Гости республики будут платить только за вкусный обед.

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