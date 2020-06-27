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27.06.2020 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ингушетии врачи провели операцию под светом телефонного фонарика

Текст: Тимур Алиев (Магас)

Бригада врачей в Ингушетии при свете телефонных фонариков провела экстренную операцию пациенту, пострадавшему от удара молнии, сообщает РИА Новости.

По словам хирурга республиканской клинической больницы Башира Аушева, в приемное отделение поступил пострадавший от удара молнии мужчина. У него был перелом ребер, разорвано легкое, повреждена селезенка.

Фото: iStock
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Аушев вместе с коллегами - Микаилом Мургустовым и Ибрагимом Долаковым начали проводить экстренную операцию, в это время погас свет - на улице бушевала гроза с сильным ветром.

"Включили вспомогательный генератор, но и он отключился. Руководство больницы делало все возможное, чтобы быстрее восстановить подачу электроэнергии, но времени ждать не было. В результате пришлось подсветить телефонными фонариками", - рассказал Башир Аушев.

При этом он отметил, что он не совершал геройский поступок, а просто выполнял свою работу.

Операция прошла успешно, пациент уже самостоятельно может вставать. Через два месяца врачи планируют провести второй этап операции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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