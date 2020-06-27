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27.06.2020 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нальчике скончался народный поэт Салих Гуртуев

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)
Фото: Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики Фото: Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Фото: Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

В Кабардино-Балкарии скончался народный поэт республики и почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев. На момент смерти ему было 83 года, сообщили в министерстве культуры КБР.

- В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев, - говорится в сообщении.

Причина смерти поэта не называется.

В минкультуры республики выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. "Светлый образ большого поэта, гражданина и интернационалиста Салиха Султанбековича Гуртуева сохранится в памяти всех людей, знавших его, читавших его книги и ценивших его слово", - заявили там.

Справка "РГ"

Салих Гуртуев родился в 1938 года в селе Белая Речка под Нальчиком. В 1944 году вместе с семьей был депортирован в Среднюю Азию. После возвращения окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности "преподаватель балкарского и русского языков и литератур". Возглавлял государственный комитет КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, работал в литературном журнале на балкарском языке "Минги-Тау (Эльбрус)".

Гуртуев написал более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа. В 2009 году он основал Клуб писателей Кавказа, который возглавлял в течение семи лет.

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