В Северной Осетии во время перестрелки погиб человек

В Северной Осетии произошла стрельба, которая возникла из-за бытового конфликта. Произошло это поздно вечером в Пригородном районе РСО-Алании.

Как сообщили в республиканском управлении МВД России, перестрелка случилась в селе Майском между местными жителями. Причиной стал бытовой конфликт.

- В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы, - заявили в полиции.

Там также добавили, что все участники инцидента задержаны. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.