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27.06.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с наибольшим и наименьшим числом безработных

Текст: Ольга Игнатова
По сравнению с апрелем 2019 года численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше в России в апреле этого года снизилась на 1 миллион 154 тысяч человек, или на 1,6%. Такие данные приводятся в справке о ситуации на рынке труда России, подготовленной Минтрудом к заседанию Российской трехсторонней комиссии (имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Численность безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 732 тысячи человек или на 20,6% (в апреле 2019 года численность безработных составляла 3 миллиона 554 тысячи человек).

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как отмечают в Минтруде, уровень безработицы составил в апреле 2020 года 5,8% от численности рабочей силы и увеличился на 1,1 процентных пункта по сравнению с апрелем прошлого года. Самый низкий уровень безработицы отмечался в Центральном федеральном округе (3,2% от численности рабочей силы), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (12,2%).

Меньше всего безработных в Санкт-Петербурге (1,7% от численности рабочей силы), Москве (1,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (1,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (2,5%), Московской области (3,0%), Республике Татарстан (3,4%), Самарской области (3,4%), Брянской области (3,5%), Хабаровском крае (3,5%), Камчатском крае (3,6%).

Самый высокий уровень безработицы сложился в Республике Ингушетия (27,4% от численности рабочей силы), Республике Северная Осетия-Алания (15,3%), Республике Дагестан (15,1%), Карачаево-Черкесской Республике (14,7%), Кабардино-Балкарской Республике (13,2%), Республике Алтай (12,4%), Республике Тыва (12,3%), Республике Бурятия (10,4%), Забайкальском крае (9,5%).

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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По данным на конец мая 2020 года, число официально зарегистрированных безработных составило 2 143,48 тыс. человек. По сравнению с апрелем 2020 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 832,46 тыс. человек или на 63,5% (в апреле 2020 года на регистрационном учете состояло 1 311,02 тыс. человек).

В 39 регионах уровень регистрируемой безработицы на конец мая 2020 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского уровня. Меньше всего безработных в мае оказалось в Сахалинской области (0,73% от численности рабочей силы), Липецкой области (1,36%), Тамбовской области (1,47%), Ямало-Ненецком автономном округе (1,57%), Севастополе (1,57%), Белгородской области (1,62%), Калужской области (1,79%), Ханты-Мансийском автономном округе (1,80%), Камчатском крае (1,83%), Тульской области (1,87%).

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Самый высокий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Республике Тыва (12,91%), Республике Ингушетия (9,84%), Республике Алтай (6,41%), Кабардино-Балкарской Республике (6,14%), Республике Бурятия (5,17%), Республике Карелия (4,49%), Вологодской области (4,41%), Республике Саха (Якутия) (4,20%), Калининградской области (3,86%).

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчете на 100 вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости) в целом по России увеличился с 52 человек на 100 вакансий в конце мая 2019 года до 184 человек на 100 вакансий в конце мая 2020 года.

По состоянию на 16 июня 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составила 2 493,8 тыс. человек, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1 429,5 тыс. единиц.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва УрФО ХМАО ПФО Татарстан ПФО Самарская область Рынок труда

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