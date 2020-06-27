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27.06.2020 22:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге начался праздник "Алые паруса". В этом году он официально завершает всероссийский выпускной школьников и студентов и впервые проходит в формате телевизионной и онлайн-трансляции. Также впервые в этом году водно-пиротехническое шоу перенесено в акваторию Финского залива.

Новый формат предоставил возможность вчерашним школьникам и студентам сказать спасибо своим преподавателям и родителям, поделиться планами на будущее. Свои напутствия ребятам дали ведущие топ-менеджеры российских компаний.

В ходе трансляции зрители увидят не только сам праздник, но и этапы подготовки к нему, а также выступления популярных музыкальных групп и исполнителей и шоу с элементами дополненной реальности по мотивам произведений Александра Грина. Кульминацией ночи выпускников станет проход корабля под алыми парусами.

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