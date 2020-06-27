В Вологодской области девятилетняя девочка погибла в песчаном карьере

В Вологодской области девятилетняя девочка погибла в карьере. На нее обрушился грунт.

ЧП произошло в пятницу около восьми часов вечера. Дети играли в заброшенном песчаном карьере недалеко от деревни Еляхино Череповецкого района. Часть грунта обрушилась на девочку и засыпала ее. Дети побежали за помощью, взрослые откопали ребенка. Но спасти девочку не удалось.

Череповецкий следственный отдел СК по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального Следкома в субботу, 27 июня. Как выяснилось, девочка гостила у бабушки.