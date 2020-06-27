В Вологодской области сняли на видео смерч

В Вологодской области очевидцы засняли на видео крупный смерч. Видно, как огромная воронка поднимается от земли.

Видео снял житель Мурманска Андрей Бегунов, который проводит свой отпуск в деревне Харитоновская Тарногского района. На своей странице в соцсети он и выставил видео и фото. Смерч был такой силы, что гнул кустарники и даже ломал деревья.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Но, к сожалению, не выдержала природной стихии 145-летняя сосна, занесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Она сломалась, сообщает "Вологда.рф".