В Анапе двух человек унесло в море

В районе анапского села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавательное средство с людьми. Сейчас спасатели ведут поиски двух человек. Об этом сообщали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Информация об инциденте поступила сегодня в 13.25. Для поиска организовали поисково-спасательные работы. На месте работают 14 человек и шесть единиц техники.

К спасению привлекли силы и средства авиации МЧС России - вертолет Ми-8. К месту направили оперативную группу Анапского пожарно-спасательного гарнизона.