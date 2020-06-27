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27.06.2020 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе двух человек унесло в море

Текст: Ирина Белова

В районе анапского села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавательное средство с людьми. Сейчас спасатели ведут поиски двух человек. Об этом сообщали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Информация об инциденте поступила сегодня в 13.25. Для поиска организовали поисково-спасательные работы. На месте работают 14 человек и шесть единиц техники.

К спасению привлекли силы и средства авиации МЧС России - вертолет Ми-8. К месту направили оперативную группу Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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