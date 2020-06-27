В Евпатории семилетняя девочка утонула, купаясь на городском пляже

В Крыму начата проверка по факту гибели семилетней девочки на городском пляже в Евпатории.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК и Севастополю, днем 26 июня две сестры 11-ти и семи лет без разрешения родителей с друзьями ушли на набережную им.Горького. Во время купания недалеко от берега семилетняя девочка захлебнулась.

Помощь ребенку пытался оказать рабочий, который готовил пляж к открытию. Он вызвал скорую помощь и полицию.

Следствием установлено, что семья, где погиб ребенок, благополучная, на учете в надзорных органах не состоит.

В ведомстве подчеркнули, что купальный сезон на пляже не открыт, об этом предупреждают установленные здесь таблички.

Как сообщалось ранее, в Крыму пляжи официально откроются 1 июля. Всего в этом сезоне будет работать 440 пляжей.