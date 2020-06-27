В районе Ялты загорелось 1100 квадратных метров леса

В Большой Ялте около курортного поселка Кацивели загорелся лес на площади 1100 квадратных метров. Близлежащая трасса перекрыта.

"В 12.36 поступило сообщение о возгорании. На место были направлены три автоцистерны и три отделения наших пожарно-спасательных сил, также привлечены дополнительные средства МЧС. По прибытию было установлено, что горит лесная подстилка. Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет", - рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС РФ по РК.

Борьба с огнем продолжается, пожар не локализован. По словам очевидцев, перекрыто движение по трассе, наблюдается сильное задымление.

В Крыму в связи с высокой пожароопасностью запрещено посещение лесов до середины июля. По данным Гидрометцентра, на выходных в регионе не ожидаются осадки, температура воздуха - 30-32 градуса тепла.