Новости

Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории 17:34
Кислицына: Электронное голосование - это удобно 17:33
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной" 17:15
Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео 17:05
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль 17:00
София Ротару потеряла из-за пандемии коронавируса десятки миллионов 16:48
Фото: продюсер Максим Фадеев похудел на центнер 16:42
В приемной комиссии РАНХиГС заработал чат-бот 16:30
Чеснаков: Голосование по Конституции соответствует всем нормам открытости 16:30
Видео: после аварии Chevrolet Celta влетел в чужой гараж 16:30
Григорьев: Всероссийское голосование идет под беспрецедентным контролем общества 16:25
Международные эксперты отметили уровень организации голосования в Москве 16:15
В Судаке впервые вышла в море копия греческой галеры "Таврида" 16:13
Издание "Роскосмоса" назвало недостатки корабля Crew Dragon 15:56
В районе Ялты загорелось 1100 квадратных метров леса 15:50
В ЦИК не поступило ни одной жалобы на надомное голосование 15:45
Обновленный кроссовер Haval F7 заметили в Москве 15:43
На Кубани с 27 июня открылись семь тысяч кафе и ресторанов 15:41
В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих из РФ 15:40
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов 15:28
Может ли работодатель требовать сдать тест на антитела к COVID-19 за счет работника 15:23
В Анапе двух человек унесло в море 15:22
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери 15:11
Наблюдатели отметили прозрачность голосования по Конституции в Москве 15:01
В "Симпсонах" и "Гриффинах" белые больше не будут озвучивать "цветных" 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
27.06.2020 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Судаке впервые вышла в море копия греческой галеры "Таврида"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Судаке состоялся спуск на воду и пробный рейс галеры "Таврида" - копии древнегреческого гребного судна, построенной крымскими предпринимателями Сергеем Троицким и Сергеем Мищенко.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Двое крымчан построили копию греческой галеры и задумались о "Наутилусе"

Корабль длиной 18 метров строился четыре месяца. В процессе его создания команде судостроителей необходимо было решить целый набор новых для себя инженерных задач. На завершающем этапе транспортная компания потеряла уключины от весел, и авторам проекта пришлось срочно искать им замену. Для этих целей временно использовали уключины от транспортных тележек.

- Берет небольшой мандраж по поводу того, сколько еще надо сделать до 27 июня, - признался незадолго до ходовых испытаний "Тавриды" Сергей Троицкий.

Накануне спуска на воду галеру выкатили из ангара и с помощью крана погрузили на специальную 20-метровую транспортную тележку. Перед самым ответственным этапом корабль осветил архимандрит Марк. После этого транспорт двинулся к морю в сторону городского пляжа Судака. От места постройки до пляжа предстояло преодолеть несколько километров по извилистым и узким дорогам.

- Полным ходом идет подготовка спуска лодок, сделанных в Судаке, - написал Сергей Троицкий на своей странице в Facebook. - Мы уехали в 20 часов, но похоже работы будут всю ночь...

Вместе с "Тавридой" к морю отправился и построенный здесь же корабль "Алые паруса". Торжественная церемония спуска на воду состоялась сегодня в 12 часов. Построенные для туристической отрасли корабли, похоже, оправдали ожидания их создателей. Сам факт появления необычных судов на пляже и последующий пробный рейс вызвали ажиотаж у посетителей курорта. Выход в море и проверка на устойчивость являются обязательной процедурой перед регистрацией судна в государственном реестре плавсредств. Теперь "Таврида" и "Алые паруса" готовы принимать туристов.

Справка "РГ"

Гребное судно "Таврида" имеет длину 18,5 метра, ширину - 4 метра. Корабль привидится в движение 30 гребцами. Каждое весло имеет длину 5 метров и вес около 20 килограмм. Водоизмещение галеры 15 тонн.

Экономика Туризм Общество Ежедневник Образ жизни Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Роспотребнадзор разрешил курортам заселять незнакомцев в один номер
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Как сэкономить на квартплате