В Судаке впервые вышла в море копия греческой галеры "Таврида"

В Судаке состоялся спуск на воду и пробный рейс галеры "Таврида" - копии древнегреческого гребного судна, построенной крымскими предпринимателями Сергеем Троицким и Сергеем Мищенко.

Корабль длиной 18 метров строился четыре месяца. В процессе его создания команде судостроителей необходимо было решить целый набор новых для себя инженерных задач. На завершающем этапе транспортная компания потеряла уключины от весел, и авторам проекта пришлось срочно искать им замену. Для этих целей временно использовали уключины от транспортных тележек.

- Берет небольшой мандраж по поводу того, сколько еще надо сделать до 27 июня, - признался незадолго до ходовых испытаний "Тавриды" Сергей Троицкий.

Накануне спуска на воду галеру выкатили из ангара и с помощью крана погрузили на специальную 20-метровую транспортную тележку. Перед самым ответственным этапом корабль осветил архимандрит Марк. После этого транспорт двинулся к морю в сторону городского пляжа Судака. От места постройки до пляжа предстояло преодолеть несколько километров по извилистым и узким дорогам.

- Полным ходом идет подготовка спуска лодок, сделанных в Судаке, - написал Сергей Троицкий на своей странице в Facebook. - Мы уехали в 20 часов, но похоже работы будут всю ночь...

Вместе с "Тавридой" к морю отправился и построенный здесь же корабль "Алые паруса". Торжественная церемония спуска на воду состоялась сегодня в 12 часов. Построенные для туристической отрасли корабли, похоже, оправдали ожидания их создателей. Сам факт появления необычных судов на пляже и последующий пробный рейс вызвали ажиотаж у посетителей курорта. Выход в море и проверка на устойчивость являются обязательной процедурой перед регистрацией судна в государственном реестре плавсредств. Теперь "Таврида" и "Алые паруса" готовы принимать туристов.

Справка "РГ"

Гребное судно "Таврида" имеет длину 18,5 метра, ширину - 4 метра. Корабль привидится в движение 30 гребцами. Каждое весло имеет длину 5 метров и вес около 20 килограмм. Водоизмещение галеры 15 тонн.