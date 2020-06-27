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27.06.2020 11:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Курганцам предложили безвозмездную субсидию на покупку жилья

Текст: Михаил Пинкус (Курганская область)

Субсидию в размере 300 тысяч рублей на покупку нового жилья без возврата и процентов предложили жителям Курганской области. На беспрецедентную меру поддержки могут рассчитывать семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщили "РГ" в правительстве региона.

Как пояснил директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Илья Васильев, нуждающимися признаются одинокие граждане, имеющие менее 33 квадратных метров жилой площади, семьи из двух человек, площадь жилья которых не превышает 42 квадратных метров, или семьи из трех и более человек, где на каждого члена семьи приходится менее 18 квадратов.

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По решению губернатора право на субсидию получили многодетные семьи и семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 45 лет, а также сельские жители, педагоги и медработники, работающие в государственной системе образования и здравоохранения.

Безвозмездная субсидия предоставляется для погашения первоначального взноса по ипотеке. Предполагается, что семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий и оформившая ипотеку на жилье в строящемся доме после внесения первоначального взноса и представления в КИЖК необходимого пакета документов, оперативно получит 300 тысяч рублей, которыми сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Как пояснили в правительстве региона, предоставление региональной субсидии совпало со снижением ставки по ипотечным кредитам до 6,5 процентов годовых. Планируется, что новая мера поддержки поможет поддержать строительную сферу. По оценкам крупных девелоперов, рост продаж на рынке первичного жилья эконом-класса уже вырос в регионе почти в два раза.

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