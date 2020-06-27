На Урале мужчина застрелил хаски на глазах у хозяйки

Полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве собаки породы хаски на глазах у хозяйки под Челябинском. Инцидент был заснят очевидцами на видео и вызвал бурю негодования в интернете.

- Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Проводится дальнейшая поверка, по результатам которой будет принято процессуальное решения.

Расправа над животным произошла сегодня утром во время прогулки на песчаном карьере в пригороде Челябинска. Собака породы хаски не понравилась промышлявшему с ружьем мужчине в камуфляже. По предварительным данным, пес мог унести его добычу - убитую утку.

Охотник отправился за собакой и выстрелил в нее на глазах у хозяйки, несмотря на все уговоры решить дело миром и обещание компенсировать ущерб.