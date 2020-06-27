Уральцы запустили сервис поиска работы для выпускников в 85 регионах

Он охватывает вакансии 85 регионов страны и запускается при участии АНО "Россия - страна возможностей", российского минобрнауки и интернет-рекрутингового агентства Head Hunter. Его подготовили специально к началу Всероссийского студенческого онлайн-выпускного.

Сейчас платформа содержит более ста тысяч вакансий преимущественно для тех, у кого нет опыта работы. Выбрав желаемый для трудоустройства регион, молодой человек может откликнуться на предложения бизнеса, - они включают полную и частичную занятость, удаленный формат, а также различные стажировки и волонтерские позиции.

- Сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы. Для этого достаточно посмотреть один из десяти вебинаров проекта "Время карьеры", - отметил ректор уральского университета Виктор Кокшаров.

Напомним, что всероссийская акция "Время карьеры" стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, выиграв порядка 15 миллионов рублей. Средства гранта пойдут на организацию обучающих и профориентационных мероприятий, конкурсных отборов и экспресс-собеседований для знакомства студентов с компаниями-работодателями.

- Мы надеемся, что платформа поможет ребятам найти вакансии мечты и устроиться на интересную работу, - сказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.