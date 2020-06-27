В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели. Это позволит гражданам старше 65 лет по прежнему оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию, сообщили в субботу в правительстве региона.

- По постановлению Правительства РФ за субъектами федерации закрепляется право на продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, - пояснили в пресс-службе правительства. - На основании этого постановления губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 12 июля. Это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформить больничные листы и продлить самоизоляцию.

На основе этого распоряжения в регионе по-прежнему отменены все массовые мероприятия, действует обязательный масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и другие требования безопасности.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлены еще 157 случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии достигло 7139 человек. Выздоровели и выписались из больниц 3950 пациентов. Скончались - 140.