В Курганской области 30 июня откроют кинотеатры и уличный общепит

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области принял решение об открытии кинотеатров и уличных веранд учреждений общепита с 30 июня. Однако для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, сообщили в правительстве региона.

- В частности, террасам ресторанов необходимо будет обеспечить входной фильтр для посетителей с обязательной термометрией, социальную дистанцию между столами и рассадку посетителей таким образом, чтобы за одним столом находились не более четырёх человек, - пояснили в правительстве региона. - Особые требования будут предъявлены и к подготовке посуды. А персонал будет работать в перчатках и масках. Аналогичные требования и к кинотеатрам - там тоже будет обеспечена социальная дистанция при рассадке зрителей в кинозале и посещении мест общего пользования. Обязательно наличие антисептиков для рук и уборка кинозалов после каждого сеанса.

В Зауралье, наиболее благополучном по распространению COVID-19 регионе УрФО, с начала пандемии выявлено всего 739 случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвержден у 39 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 25 человек (всего с начала пандемии - 394). Обязательный масочный режим введен на территории региона только 15 июня.