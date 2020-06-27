В Тюменской области режим ограничений продлен до 5 июля

Решением оперативного штаба по коронавирусу режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля, сообщили в субботу в правительстве региона.

- Во всех муниципалитетах области по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства. - Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России. Закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие досуговые и развлекательные учреждения. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп.

Отдельно отмечено, что люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции.

Вместе с тем, в регионе снят ряд ограничений. Возобновят работу библиотеки - читатели могут брать из книжного фонда литературу по предварительной записи. Школы продолжат готовиться к ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные экзамены.

Летняя оздоровительная компания стартует в регионе 2 июля. В этот день откроется первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей начнут свою работу с 6 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона "О введении режима повышенной готовности".

Стоит отметить, что с начала пандемии в регионе выявлено только около трех тысяч случаев COVID-19 - вдвое меньше, чем в Челябинской и почти вчетверо меньше, чем в Свердловской области. Выздоровели более полутора тысяч человек. Скончались - 16.