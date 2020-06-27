Регбийный ЦСКА пока остается аутсайдером чемпионата России

В чемпионате России по регби (наряду с Премьер-лигой по футболу это одно из немногих реальных соревнований, проходящих сейчас в стране) состоялись матчи второго тура. Строивший амбициозные планы богатый новичок элиты ЦСКА, вопреки ожиданиям, находится на дне таблицы.

Вот результаты матчей 2-го тура: "Красный Яр" (Красноярск) - "Стрела" (Казань) - 14:12; "Богатыри" (Краснодар) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:14; "Булава" (Таганрог, Ростовская обл.) - "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 3:52; "Слава" (Москва) - "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская обл.) - 19:46; ЦСКА - "Локомотив-Пенза (Пенза) - 0:52.

Текущее положение команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: "Енисей-СТМ" - 10 очков (2 победы - 0 поражений), "Локомотив-Пенза", "Металлург" - по 9 (по 2-0), "Стрела" - 6 (1-1), "ВВА-Подмосковье", "Красный Яр" - по 5 (по 1-1), "Слава" - 4 (1-1), "Богатыри", ЦСКА, "Булава" - по 0 (по 0-2).

Сразу поясним, поскольку к чемпионату по регби ввиду страшнейшего дефицита внутрироссийских соревнований сейчас приковано особое внимание рядовых спортивных болельщиков, что за победу в матче начисляется 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 0. Но есть система бонусов. Так называемый "оборонительный бонус" в 1 балл - если проигравший соперник уступил от 7 и менее очков. "Атакующий бонус" - тоже 1 балл, если команда совершила на 3 и больше оппонента "попыток" (главные результативные действия, то есть заносы овального мяча в зачетное поле оппонента, оцениваются 5 игровыми очками).

В самом начале чемпионата страны, все баталии которого в абсолютно полном объеме транслируются в прямом эфире на ресурсах холдинга "Матч ТВ" (и за это Союзу регбистов России стоит громко поаплодировать), встала проблема жутко некачественного информирования новых болельщиков о принципах проведения соревнований, о регламенте, о правилах.

Союз регбистов России (СРР) делегировал права на организацию и проведение турнира в высшем дивизионе мужского чемпионата страны по классическому регби-15 (поясняем: олимпийский вид - это регби-7) некоему "Центру по проведению соревнований" (ЦПС). Однако ведомство, возглавляемое Эдуардом Мелкумяном, пока в части, касающейся нормального информирования общественности, выглядит откровенно по-дилетантски. На официальном сайте этой непонятной организации в разделе "Статистика" - девственно чистая пустота. И только лишь после многочисленных дозвонов и претензий корреспондента "РГ" ответственным сотрудникам многочисленным пресс-служб СРР и ЦПС, всяческих комитетов по информационной политике, - наконец-то в районе завершения второго тура (а "дорога ложка к обеду"!) выложен регламент проведения чемпионата. Но и этот важный документ, дающий простые ответы на многие сложные вопросы, простому болельщику еще надо поискать, проявляя недюжинную фантазию - куда бы его могли "запихнуть". А если "оживить" компьютерной мышкой раздел "Соревнования" и подраздел "Мужчины. Чемпионат России", то пользователь увидит только новости.

Ваш корреспондент, проанализировав все возможные исходы матчей, задал одному из ответственных сотрудников СРР вопрос: "А что, если при ничейном исходе 15:15 одна команда наберет все свои игровые очки тремя "попытками" с промахами при 2-очковой реализации, а другой соперник эту "пятнашку" заработает пятью 3-очковыми штрафными или редкими дроп-голами. Будет ли атакующий бонус?". Ответ был - будет!

Однако пункт 17.1 статьи 17 "Определение мест команд" наконец-то обнародованного "Регламента "Чемпионата России по регби среди мужских команд сезона 2020/21" гласит буквально следующее, цитируем: "В матчах чемпионата применяется следующая система начисления очков: за победу - 4 очка; за ничью - 2; за поражение - 0. Одно бонусное очко - за ПОБЕДУ (это мы в "РГ" умышленно выделяем прописными буквами) в матче, в случае, если команда совершила на 3 и более попыток больше, чем соперник, или за поражение с разницей̆ в 7 и менее игровых очков". Вот оно как получается: даже в СРР не все знают, как считаются очки.

Да что "сотрясать воздух" попусту, без примеров? Ведь даже при поражении можно совершить на три попытки больше соперника. А будет ли бонус? В СРР говорят - ДА, регламент гласит - вроде бы НЕТ. Возьмем матч первого тура "Локомотив-Пенза" - "ВВА-Подмосковье" (18:12). Здесь "Локо" все свои игровые очки набрал точным 3-балльным штрафными лучшего бомбардира лиги Сергея Янюшкина, а гости сделали 2 "попытки" (всего 10 очков) и одну "реализацию" (плюс 2 очка). А если бы "летчики" совершили еще одну "попытку" без "реализации", в итоге проиграв 17:18? Был бы бонус или нет? В СРР сказали да, регламент гласит - нет. Где правда, до сих пор не совсем понятно… Какой-то театр абсурда….

Давненько при освещении событий в командных игровых видах спорта не приходилось сталкиваться со столь чудовищными дилетантизмом и разночтениями. На официальных сайтах Континентальной хоккейной лиги, Российской Премьер-лиги по футболу, Единой лиги ВТБ по баскетболу, Всероссийской федерации волейбола и даже Федерации хоккея на траве России все совсем иначе - абсолютно прозрачно и понятно любому человеку, даже глубоко не погруженному в тему.

Впрочем, все вышеуказанное никак не умаляет достоинства реального, а не кабинетного и бумажного российского регби. Чемпионат проходит интересно, здесь много нестандартных событий, борьбы, интриги, локальных спортивных подвигов.

Хотя вдумчивым, вдруг заинтересовавшимся регби болельщикам лучше бы в интернете почитать не официальные ресурсы СРР и ЦПС, а сайт любителей игры, чья редакция технически располагается, согласно указанным данным, на территории одного из государств ближнего зарубежья.