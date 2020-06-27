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27.06.2020 22:18
Рубрика: Спорт

Регбийный ЦСКА пока остается аутсайдером чемпионата России

Текст: Илья Трисвятский
В чемпионате России по регби (наряду с Премьер-лигой по футболу это одно из немногих реальных соревнований, проходящих сейчас в стране) состоялись матчи второго тура. Строивший амбициозные планы богатый новичок элиты ЦСКА, вопреки ожиданиям, находится на дне таблицы.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вот результаты матчей 2-го тура: "Красный Яр" (Красноярск) - "Стрела" (Казань) - 14:12; "Богатыри" (Краснодар) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:14; "Булава" (Таганрог, Ростовская обл.) - "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 3:52; "Слава" (Москва) - "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская обл.) - 19:46; ЦСКА - "Локомотив-Пенза (Пенза) - 0:52.

Фото: Instagram.com / official_rur
Сергей Янюшкин стал лучшим бомбардиром первого тура нашей лиги по регби

Текущее положение команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: "Енисей-СТМ" - 10 очков (2 победы - 0 поражений), "Локомотив-Пенза", "Металлург" - по 9 (по 2-0), "Стрела" - 6 (1-1), "ВВА-Подмосковье", "Красный Яр" - по 5 (по 1-1), "Слава" - 4 (1-1), "Богатыри", ЦСКА, "Булава" - по 0 (по 0-2).

Сразу поясним, поскольку к чемпионату по регби ввиду страшнейшего дефицита внутрироссийских соревнований сейчас приковано особое внимание рядовых спортивных болельщиков, что за победу в матче начисляется 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 0. Но есть система бонусов. Так называемый "оборонительный бонус" в 1 балл - если проигравший соперник уступил от 7 и менее очков. "Атакующий бонус" - тоже 1 балл, если команда совершила на 3 и больше оппонента "попыток" (главные результативные действия, то есть заносы овального мяча в зачетное поле оппонента, оцениваются 5 игровыми очками).

В самом начале чемпионата страны, все баталии которого в абсолютно полном объеме транслируются в прямом эфире на ресурсах холдинга "Матч ТВ" (и за это Союзу регбистов России стоит громко поаплодировать), встала проблема жутко некачественного информирования новых болельщиков о принципах проведения соревнований, о регламенте, о правилах.

Союз регбистов России (СРР) делегировал права на организацию и проведение турнира в высшем дивизионе мужского чемпионата страны по классическому регби-15 (поясняем: олимпийский вид - это регби-7) некоему "Центру по проведению соревнований" (ЦПС). Однако ведомство, возглавляемое Эдуардом Мелкумяном, пока в части, касающейся нормального информирования общественности, выглядит откровенно по-дилетантски. На официальном сайте этой непонятной организации в разделе "Статистика" - девственно чистая пустота. И только лишь после многочисленных дозвонов и претензий корреспондента "РГ" ответственным сотрудникам многочисленным пресс-служб СРР и ЦПС, всяческих комитетов по информационной политике, - наконец-то в районе завершения второго тура (а "дорога ложка к обеду"!) выложен регламент проведения чемпионата. Но и этот важный документ, дающий простые ответы на многие сложные вопросы, простому болельщику еще надо поискать, проявляя недюжинную фантазию - куда бы его могли "запихнуть". А если "оживить" компьютерной мышкой раздел "Соревнования" и подраздел "Мужчины. Чемпионат России", то пользователь увидит только новости.

Опубликована система отбора на Кубок мира по регби

Ваш корреспондент, проанализировав все возможные исходы матчей, задал одному из ответственных сотрудников СРР вопрос: "А что, если при ничейном исходе 15:15 одна команда наберет все свои игровые очки тремя "попытками" с промахами при 2-очковой реализации, а другой соперник эту "пятнашку" заработает пятью 3-очковыми штрафными или редкими дроп-голами. Будет ли атакующий бонус?". Ответ был - будет!

Однако пункт 17.1 статьи 17 "Определение мест команд" наконец-то обнародованного "Регламента "Чемпионата России по регби среди мужских команд сезона 2020/21" гласит буквально следующее, цитируем: "В матчах чемпионата применяется следующая система начисления очков: за победу - 4 очка; за ничью - 2; за поражение - 0. Одно бонусное очко - за ПОБЕДУ (это мы в "РГ" умышленно выделяем прописными буквами) в матче, в случае, если команда совершила на 3 и более попыток больше, чем соперник, или за поражение с разницей̆ в 7 и менее игровых очков". Вот оно как получается: даже в СРР не все знают, как считаются очки.

Да что "сотрясать воздух" попусту, без примеров? Ведь даже при поражении можно совершить на три попытки больше соперника. А будет ли бонус? В СРР говорят - ДА, регламент гласит - вроде бы НЕТ. Возьмем матч первого тура "Локомотив-Пенза" - "ВВА-Подмосковье" (18:12). Здесь "Локо" все свои игровые очки набрал точным 3-балльным штрафными лучшего бомбардира лиги Сергея Янюшкина, а гости сделали 2 "попытки" (всего 10 очков) и одну "реализацию" (плюс 2 очка). А если бы "летчики" совершили еще одну "попытку" без "реализации", в итоге проиграв 17:18? Был бы бонус или нет? В СРР сказали да, регламент гласит - нет. Где правда, до сих пор не совсем понятно… Какой-то театр абсурда….

Фото: Rugbycenter.ru
Чемпионат России по регби покажут телеканалы холдинга "Матч ТВ"

Давненько при освещении событий в командных игровых видах спорта не приходилось сталкиваться со столь чудовищными дилетантизмом и разночтениями. На официальных сайтах Континентальной хоккейной лиги, Российской Премьер-лиги по футболу, Единой лиги ВТБ по баскетболу, Всероссийской федерации волейбола и даже Федерации хоккея на траве России все совсем иначе - абсолютно прозрачно и понятно любому человеку, даже глубоко не погруженному в тему.

Впрочем, все вышеуказанное никак не умаляет достоинства реального, а не кабинетного и бумажного российского регби. Чемпионат проходит интересно, здесь много нестандартных событий, борьбы, интриги, локальных спортивных подвигов.

Хотя вдумчивым, вдруг заинтересовавшимся регби болельщикам лучше бы в интернете почитать не официальные ресурсы СРР и ЦПС, а сайт любителей игры, чья редакция технически располагается, согласно указанным данным, на территории одного из государств ближнего зарубежья.

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