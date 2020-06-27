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27.06.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разрешил курортам заселять незнакомцев в один номер

Текст: Светлана Ментюкова
Роспотребнадзор смягчил ряд требований к санаторно- курортным учреждениям, в частности, им разрешено заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. А также отдыхающим больше не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Соответствующие изменения в методические рекомендации от 20 мая текущего года опубликованы на сайте ведомства.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - говорится в документе. В методических рекомендациях от 20 мая рекомендовалось заселять по одному человеку в номер.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Также при приезде отдыхающие, помимо обязательного пакета документов, должны будут предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией, не позднее, чем за три дня до отъезда". Напомним, что ранее требования Роспотребнадзора содержали пункт об обязательном наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, при организации питания санатории могут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора к кафе и ресторанам. Согласно предыдущей версии, санатории должны были доставлять еду в номер, а питание в столовых и кафе, находящихся на территории, допускалось с соблюдением мер социальной дистанции - не больше одного человека за стол, за исключением членов одной семьи или проживающих в одном номере.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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