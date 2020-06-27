Роспотребнадзор разрешил курортам заселять незнакомцев в один номер

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - говорится в документе. В методических рекомендациях от 20 мая рекомендовалось заселять по одному человеку в номер.

Также при приезде отдыхающие, помимо обязательного пакета документов, должны будут предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией, не позднее, чем за три дня до отъезда". Напомним, что ранее требования Роспотребнадзора содержали пункт об обязательном наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, при организации питания санатории могут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора к кафе и ресторанам. Согласно предыдущей версии, санатории должны были доставлять еду в номер, а питание в столовых и кафе, находящихся на территории, допускалось с соблюдением мер социальной дистанции - не больше одного человека за стол, за исключением членов одной семьи или проживающих в одном номере.