Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". В большинстве случаев туристы смогут перенести поездку без доплат и каких-либо санкций на более поздние даты в этом году, либо на 2021 год.

Компания Pegas Touristik, как и Coral Travel, объявила, что все международные программы закрыты до конца июля. Anex Tour тоже отменил почти все зарубежные программы до 31 июля, туры в Турцию - до 15 июля. У компании Tez Tour рубежной датой пока что объявлено 17 июля, а у Intourist - 16 июля.

Условия переноса своих поездок на более поздние даты у разных туроператоров несколько различаются, для отдельных направлений есть свои нюансы. В большинстве случаев путевки, включающие чартерный перелет, переносятся на более поздний срок автоматически, если же предполагалось лететь регулярным авиарейсом, условия могут зависеть от требований перевозчиков.

Внутрироссийские программы под эти отмены не подпадают.

"В условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето, - объяснили в Ассоциации туроператоров России. - Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле".