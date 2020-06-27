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27.06.2020 07:45
Рубрика: Общество

Российские вирусологи назвали количество доз вакцины от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Ученые-вирусологи назвали количество доз вакцины от COVID-19 для выработки у жителей России коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Всего потребуется около 70 миллионов доз вакцины на 146 миллионов россиян, то есть прививку должен сделать каждый второй житель страны.

Фото: iStock
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Как сообщил в эфире телеканала "Россия-1" директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет, необходимы порядка 70 миллионов доз вакцины.

Вакцину уже протестировали на лабораторных животных. Испытания на людях планируют начать 15 июля. 300 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет уже отобраны.

Отметим, что ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что России потребуются порядка 70 миллионов доз препарата. Вакцина, разработанная совместно с Минобороны РФ, уже тестируется. Если результаты будут признаны успешными, то выпуск планируют начать в октябре нынешнего года.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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