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27.06.2020 14:41
Рубрика: В мире

Сербская Церковь и Республика Сербская призвали к разуму черногорские власти

Текст: Александр Борисов (Сараево)

События в Черногории, где, по словам Патриарха Сербского Иринея, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей", были осуждены Синодом СПЦ и Народной Скупщиной Республики Сербской. Прозвучал призыв к Подгорице прекратить гонение на Церковь и привести свои действия в соответствие с международными правовыми нормами, особенно в области прав человека и свободы вероисповедания, и на деле, а не только на словах показать, что Черногория - это часть Европы и цивилизованного мира.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Новейшее гонение, которое государство осуществляет против совокупного бытия Церкви в Черногории, злоупотребляя эпидемией коронавируса и мерами, принятыми для ее преодоления, могут довести только до еще больших разделений общества и создать постоянную угрозу стабильности и миру в этом государстве и всем регионе", - отмечается в заявлении Синода. При этом, по словам Патриарха Сербского Иринея, "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, а черногорские власти выполняют лишь свою работу по разрушению и разделению сербов".

Парламент Республики Сербской выразил обеспокоенность по поводу преследований и избиений священнослужителей СПЦ в Черногории, осудив арест, лишение свободы и судебный процесс против епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще нескольких священников. Сербские депутаты призывали Подгорицу уважать положения Европейской конвенции о правах человека и иные международные правовые акты, а также гарантированные конституцией гражданские права сербов в Черногории. Следует отметить, что ранее из-за событий в Черногории сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик не дал своего согласия на визит в Сараево черногорского президента Мило Джукановича.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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Между тем, по данным информационного агентства "Срна", Мило Джуканович в преддверии парламентских выборов в стране, назначенных на 30 августа, намеревался заработать дополнительные политические очки и всеми возможными способами старался попасть 24 июня в Москву на Парад Победы, однако все его попытки оказались безуспешными. В этой связи авторитетный аналитик Драгомир Анджелкович подчеркивает, что черногорский лидер олицетворяется сейчас как представитель всех тех негативных ценностей или антиценностей, против которых мы и боролись в ходе Второй мировой войны.

В МИД России также вызывает серьезную тревогу очередной всплеск напряженности в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении СПЦ и ее прихожан. Об этом же с тревогой говорит и сам митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, обращая внимание мировой общественности на то, что своими провокационными действиями черногорские власти подводят ситуацию к гражданской войне в данном балканском государстве.

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