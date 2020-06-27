Указ губернатора Смоленской области от 26 июня 2020 года № 79 "О внесении изменения в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в подпункт 3.2 пункта 3 Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением участия в мероприятиях, связанных с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, публичных слушаний, съездов политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, съездов политических партий, конференций (общих собраний) их региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) иных общественных объединений, их региональных или местных отделений по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







