Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.

Как сообщил НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, именно это обстоятельство снижает риск нового всплеска заболеваемости. В качестве примера он отметил, что связи с Китаем сейчас не такие активные, как раньше.

По мнению эксперта, высказываемые опасения о том, что вторая волна эпидемии, якобы, может начаться уже через две недели, вряд ли реализуются, потому что "это рановато".

"Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени", - говорит Виктор Зуев.

Он также отметил, что второй волной COVID-19 могут ошибочно считать рост количества бессимптомных больных.