Стоимость заключительного участка трассы М11 больше 60 млрд рублей

Завершить скоростную магистраль М11, соединяющую Москву и Петербург, получится не раньше 2023 года, на это надо чуть больше 60 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании "Автодор", занимающейся эксплуатацией магистрали, Вячеслав Петушенко, передает РИА Новости.

Сейчас платная скоростная трасса прерывается в районе Твери, следующие по М11 машины проезжают этот отрезок по реконструированному полотну "старой Ленинградки" М10.

"Мы заключили контракт на проектирование, две недели назад провели совещание с губернатором Тверской области Игорем Руденей, вехи поставили, - поделился Вячеслав Петушенко. - Наша задача - до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. Нужно чуть больше 60 миллиардов рублей".

В июне "Автодор" объявил о планах начать строительство участка М11 в обход Твери в 2021 году и завершить работы в 2023 году. Предполагается, что будут построены 60 километров четырехполосной трассы первой технической категории, на которой возможно установить ограничение скорости в 130 км/ч.