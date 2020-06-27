Театр на Таганке одним из первых возобновляет репетиции

В Театре на Таганке вновь встретят актеров - на следующей неделе там начинаются очные репетиции, и режиссер Денис Хуснияров продолжит работу над спектаклем "Спутники" по повести Веры Пановой.

Уже сейчас в театре действуют производственные цеха: сотрудники, сдавшие необходимые тесты, приступили к производству декораций. А 29 июня актеры, режиссеры и руководство театра впервые за три последних месяца будут общаться не в онлайне.

Премьера спектакля "Спутники" изначально была запланирована на 9 мая, но в связи с коронавирусной инфекцией, как и все театральные события, перенесена на осень. Новая дата будет объявлена после уточнения регламента по работе театров и открытию дверей для зрителей.

Как сообщают в Театре на Таганке, к возобновлению репетиционного процесса коллектив готов полностью. Все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором для театров, выполнены. Установлены рециркуляторы воздуха и санитайзеры, проведена очистка системы вентиляции и труб, на каждого человека обеспечен необходимый масочно-перчаточнный запас.

Что касается творчества - специально для Таганки драматург Ася Волошина создала сценическую адаптацию повести Веры Пановой "Спутники", в которой рассказывается о поезде милосердия, курсирующем четыре года по дорогам войны и эвакуирующем с фронта раненых, о тех взаимоотношениях, которые в этом эшелоне возникают между героями произведения.

Повесть известна прежде всего по художественному фильму "На всю оставшуюся жизнь" Петра Фоменко, снятому режиссером в 1975 году к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фильме играли Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Нина Ургант, Маргарита Терехова, Алексей Эйбошенко. Театр на Таганке решил вновь обратиться к повести Веры Пановой к 75-летней годовщине Победы и представить первую в истории сценическую версию "Спутников" и новое прочтение. Драматург Ася Волошина и режиссер Денис Хуснияров предложат увидеть происходящее в cанитарном эшелоне глазами современного человека и сфокусируют внимание зрителя на взаимоотношениях обычных людей, разворачивающихся на фоне страшной войны.

В театре обещают, что постановка будет сосредоточена на истории героев пьесы, роли которых исполнят артисты труппы разных поколений, и будет максимально уведена от бытового прочтения пьесы. Для труппы Театра на Таганке этот спектакль станет первым опытом общения с режиссером Денисом Хуснияровым и освоением нового жанра и стиля работы.

Справка

О чем будет спектакль? Обитатели санитарного эшелона - врачи, медсестры и солдаты - научились "просто, мудро жить", научились быть неравнодушными, не циничными и воспитали в себе человечность. Понимание того, что рядом с тобой обычный человек, которому надо помочь или просто проявить сочувствие, несмотря на то, как тяжело в этот момент тебе, - главный урок войны. Именно эти люди, истории которых будут рассказаны со сцены Театра на Таганке, воспитали последующие поколения - в том числе зрителей, которые придут на спектакль.

Как они взрастили в себе тот нравственный стержень, который помог пережить им все тяготы и невзгоды, как они обрели ставшую почти легендарной "закалку" и стали теми людьми, на которых и держалось и держится все послевоенное общество? Как юные девочки стали мудрыми и умудренными опытом женщинами? Как изменилась система ценностей и координат?

Ответы на другие вопросы директор театра Ирина Апексимова и постановочная команда "Спутников" дадут 29 июня в 13.00 на первой возобновленной репетиции спектакля.