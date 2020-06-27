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Рубрика: В мире

Трамп подписал указ о защите памятников

Президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий наказание за порчу памятников. Вандалам теперь будут грозить "долгие" тюремные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу американского лидера в Twitter.

В Сан-Франциско протестующие разрисовали памятник Сервантесу

Напомним, массовые протесты в США начались в конце мая после смерти Джорджа Флойда. Афроамериканец погиб от рук полицейских в Миннеаполисе. Выступающие против расового неравенства и произвола полиции американцы вышли на улицы многих городов.

Демонстранты принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет. В 40 городах вводился комендантский час.

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