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Рубрика: В мире

Турция ответила на озабоченность США по поводу собора Святой Софии

Текст: Константин Волков

Анкара отреагировала на заявление посланника США по вопросам религиозных свобод Сэма Броунбэка, который ранее призвал Турцию сохранить за храмом Святой Софии в Стамбуле статус музея.

"Святая София несет огромную духовную и культурную значимость для миллионов принадлежащих разным религиям верующих по всему миру, и мы призываем правительство Турции сохранить за собором статус Всемирного наследия ЮНЕСКО и обеспечить в него доступ для всех, сохранив за зданием нынешний статус музея", написал Броунбэк в своем Twitter 25 июня.

Фото: Arild Vågen\ wikipedia
Собор Святой София в Стамбуле может вновь стать мечетью после 2 июля

В ответ замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран заявил 26 июня, что Святая София - "завещание султана Мехмета Фатиха (завоевавшего Константинополь в 1453 году - "РГ"), и все решения в отношении этого здания являются внутренним делом Турции".

Также турецкий дипломат отметил, что не надо беспокоиться за сохранность собора, поскольку "посол Турции по делам религиозных свобод продолжит защищать это культурное и религиозное наследие".

В настоящее время власти Турции рассматривают возможность вернуть Святой Софии статус мечети, в котором она пребывала с 1465 по 1934 год, когда кабинет министров Турецкой республики принял решение превратить ее в музей по инициативе основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Решение может быть принято уже в начале июля, а первое мусульманское молитвенное собрание может пройти в Святой Софии 15 июля в память о попытке госпереворота в июле 2016 года.

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