Турция ответила на озабоченность США по поводу собора Святой Софии

Анкара отреагировала на заявление посланника США по вопросам религиозных свобод Сэма Броунбэка, который ранее призвал Турцию сохранить за храмом Святой Софии в Стамбуле статус музея.

"Святая София несет огромную духовную и культурную значимость для миллионов принадлежащих разным религиям верующих по всему миру, и мы призываем правительство Турции сохранить за собором статус Всемирного наследия ЮНЕСКО и обеспечить в него доступ для всех, сохранив за зданием нынешний статус музея", написал Броунбэк в своем Twitter 25 июня.

В ответ замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран заявил 26 июня, что Святая София - "завещание султана Мехмета Фатиха (завоевавшего Константинополь в 1453 году - "РГ"), и все решения в отношении этого здания являются внутренним делом Турции".

Также турецкий дипломат отметил, что не надо беспокоиться за сохранность собора, поскольку "посол Турции по делам религиозных свобод продолжит защищать это культурное и религиозное наследие".

В настоящее время власти Турции рассматривают возможность вернуть Святой Софии статус мечети, в котором она пребывала с 1465 по 1934 год, когда кабинет министров Турецкой республики принял решение превратить ее в музей по инициативе основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Решение может быть принято уже в начале июля, а первое мусульманское молитвенное собрание может пройти в Святой Софии 15 июля в память о попытке госпереворота в июле 2016 года.