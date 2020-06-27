У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры

Второй сезон "Пацанов" Amazon, что наряду с "Роковым патрулем" - главная сейчас радость для поклонников комикс-сериалов, обзавелся датой премьеры.

Также на YouTube размещен отрывок из сезона - на 2,5 минуты: насладитесь срочно роликом, где представлена свежая героиня - Штормфронт, которую сыграла фееричная комик Ая Кэш ("Ты - отстой").

К слову, в оригинальном комиксе Штормфронт - брутальный мужичина и нацист, по мощи уступающий лишь Хоумлендеру, aka Патриот.

Релиз первых трех эпизодов второго сезона - 4 сентября. Остальные пять будут выходить раз в неделю до 9 октября.

Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года. В основе - брутальный, жесткий и довольно инновационный супергеройский комикс Гарта Энниса. Точнее - антисупергеройский. Поскольку в мире The Boys супергерои - искусственно натюнингованный подвид, личности в большинстве крайне неприятные, циничные и корыстные, осатанелые от вседозволенности.

Чтобы как-то контролировать беспредел, создается секретный отдел - во главе с бывшим агентом ЦРУ Бутчером (его играет Карл Урбан), у которого к лидеру супергероев Хоумлендеру свои давние и глубоко личные счеты.

#TheBoys Season 2 is coming September 4th!



Excellent. pic.twitter.com/TQD0dTUmsl — Angry Andy Reviews (@Andy_Review) June 26, 2020

При этом стоит заметить, что события финала первого сезона значительно встряхивают сюжет, поскольку дела - как выяснилось - обстоят не совсем так, как полагал Бутчер.