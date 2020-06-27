У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры

Второй сезон "Пацанов" Amazon, что наряду с "Роковым патрулем" - главная сейчас радость для поклонников комикс-сериалов, обзавелся датой премьеры.
Также на YouTube размещен отрывок из сезона - на 2,5 минуты: насладитесь срочно роликом, где представлена свежая героиня - Штормфронт, которую сыграла фееричная комик Ая Кэш ("Ты - отстой").
К слову, в оригинальном комиксе Штормфронт - брутальный мужичина и нацист, по мощи уступающий лишь Хоумлендеру, aka Патриот.
Релиз первых трех эпизодов второго сезона - 4 сентября. Остальные пять будут выходить раз в неделю до 9 октября.
Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года. В основе - брутальный, жесткий и довольно инновационный супергеройский комикс Гарта Энниса. Точнее - антисупергеройский. Поскольку в мире The Boys супергерои - искусственно натюнингованный подвид, личности в большинстве крайне неприятные, циничные и корыстные, осатанелые от вседозволенности.
‘THE BOYS’ Season 2 will release on September 4. (Source: @TheBoysTV) pic.twitter.com/204qyGYhmQ— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 26, 2020
Чтобы как-то контролировать беспредел, создается секретный отдел - во главе с бывшим агентом ЦРУ Бутчером (его играет Карл Урбан), у которого к лидеру супергероев Хоумлендеру свои давние и глубоко личные счеты.
#TheBoys Season 2 is coming September 4th!— Angry Andy Reviews (@Andy_Review) June 26, 2020
Excellent. pic.twitter.com/TQD0dTUmsl
При этом стоит заметить, что события финала первого сезона значительно встряхивают сюжет, поскольку дела - как выяснилось - обстоят не совсем так, как полагал Бутчер.