Новости

В "Симпсонах" и "Гриффинах" белые больше не будут озвучивать "цветных" 15:00
В США в перестрелке убит рэпер Huey 14:39
Марго "Харли Квинн" Робби сыграет в новых "Пиратах Карибского моря" 26.06.2020
Авторы "Соника в кино" снимут сериал по лучшей игре 2019 года 26.06.2020
Трейлер: Костер-Вальдау в криминальном триллере "Бесшумный" 26.06.2020

У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры

Новости
    27.06.2020, 14:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон "Пацанов" Amazon, что наряду с "Роковым патрулем" - главная сейчас радость для поклонников комикс-сериалов, обзавелся датой премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Марго "Харли Квинн" Робби сыграет в новых "Пиратах Карибского моря"

Также на YouTube размещен отрывок из сезона - на 2,5 минуты: насладитесь срочно роликом, где представлена свежая героиня - Штормфронт, которую сыграла фееричная комик Ая Кэш ("Ты - отстой").

К слову, в оригинальном комиксе Штормфронт - брутальный мужичина и нацист, по мощи уступающий лишь Хоумлендеру, aka Патриот.

Релиз первых трех эпизодов второго сезона - 4 сентября. Остальные пять будут выходить раз в неделю до 9 октября.

Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года. В основе - брутальный, жесткий и довольно инновационный супергеройский комикс Гарта Энниса. Точнее - антисупергеройский. Поскольку в мире The Boys супергерои - искусственно натюнингованный подвид, личности в большинстве крайне неприятные, циничные и корыстные, осатанелые от вседозволенности.

Чтобы как-то контролировать беспредел, создается секретный отдел - во главе с бывшим агентом ЦРУ Бутчером (его играет Карл Урбан), у которого к лидеру супергероев Хоумлендеру свои давние и глубоко личные счеты.

При этом стоит заметить, что события финала первого сезона значительно встряхивают сюжет, поскольку дела - как выяснилось - обстоят не совсем так, как полагал Бутчер.

Новости

Netflix обвинили в расизме за промо мультфильма по игре Cuphead 26.06.2020
Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака 26.06.2020
Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов 26.06.2020
Вышел трейлер фильма о создательнице муми-троллей Туве Янссон 26.06.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли 26.06.2020
Вышел первый трейлер сериала "О дивный новый мир" 26.06.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 25.06.2020
Джокера предложили сделать женщиной 25.06.2020
Рики Джервейс: "Жизнь после смерти" закончится на третьем сезоне 23.06.2020
⧣ фантастика
Фото: Inventions World/youtube
Робота утвердили на главную роль в фильме 26.06.2020
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 25.06.2020
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном "В ожидании варваров" 25.06.2020