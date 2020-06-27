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27.06.2020 09:08
Рубрика: Общество

Ученые нашли эффективный антисептик для защиты древнерусской живописи

Текст: Юрий Медведев

У произведений древнерусской живописи множество невидимых глазу врагов. Это различные микроорганизмы, которые приспособились жить и размножаться почти в любых условиях. Даже в залах Третьяковской галереи, где поддерживается невыносимый для вредителей режим, они постепенно к нему адаптируются. Пищей для микроорганизмов служат органические и неорганические компоненты, которые содержатся в древесине и темпере, которой написаны иконы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Устойчивость бактерий к антибиотикам стала мировой проблемой

Разобраться с армадой "едоков" решила группа ученых Института биотехнологии РАН, Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН и МФТИ. Они изучали микробиомы на произведениях искусства живописи Древней Руси из Третьяковской галереи. Это оказалась долгая и кропотливая работа. Достаточно сказать, что ученые фактически смоделировали на специальных макетах весь процесс создания иконы. В результате удалось выявить десяток наиболее злостных вредителей икон. Среди них больше всего представителей рода Aspergillus. На них исследователи проверили 11 антисептиков и обнаружили четыре самых эффективных. На их основе ученые намерены создать еще более действенный антисептик широкого спектра действия, который можно использовать для превентивной защиты произведений древнерусской живописи. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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