Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений

Украина сняла ограничения импорта удобрений с содержанием азота, фосфора и калия вне зависимости от страны их происхождения. Прежде в отношении таких удобрений применяли процедуры специальных защитных расследований. Об этом сообщает пресс-служба российского Минэкономразвития.

"Мы удовлетворены завершением спецзащитных расследований Украины по удобрениям, Минэкономразвития России выступало в качестве заинтересованной стороны, - объяснили в пресс-службе ведомства. - У нас было много вопросов к украинским коллегам относительно соответствия правилам ВТО по ряду ключевых выводов расследований. Мы рады, что украинская сторона прислушалась к нашим аргументам и в итоге приняла решение не применять ограничения против импорта удобрений. Это решение позволит нам не обременять наше двустороннее торговое досье новыми разбирательствами в Органе по разрешению споров ВТО".

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о прекращении специальных защитных расследований в отношении минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия вне зависимости от страны происхождения и экспорта без применения специальных защитных мер было опубликовано в украинской газете "Правительственный курьер" от 24 июня 2020 года.

А вот символическая пятерка Суперлиги 1: разыгрывающая Ксения Кунакова ("Казаночка", Казань), атакующий защитник Екатерина Гунченко ("Ростов-Дон-ЮФУ"), легкий форвард Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск), тяжелый форвард Марина Шевелева ("Нефтяник", Омская обл.), центровая Наталья Водопьянова ("Спартак", Санкт-Петербург). Отметим попадание в топ-5 Водопьяновой. Она заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы 2007, двукратный (2004, 2008) бронзовый призер Олимпиад, обладательница "серебра" ЧМ-2006, но ей недавно исполнилось уже 39 лет. Завидное спортивное долголетие! И это еще не вся удивительная фактура относительно Водопьяновой. В своем питерском "Спартаке" она не просто один из игроков, а большой руководитель - президент клуба.

И, наконец, список лауреатов Суперлиги 2: MVP - Ирина Киселева ("Самара", Самара), в символической пятерке разыгрывающая Кристина Евсейчева ("Надежда-2", Оренбургская обл.), атакующий защитник Яна Пашковская ("Енисей-2", Красноярский край), легкий форвард Екатерина Кузнецова ("Динамо-Энергия", Иваново), тяжелый форвард Ольга Сизякова ("Юность", Пензенская обл.), центровая Яна Митрофанова ("Самара"). В этом дивизионе чемпионом стала "Самара".