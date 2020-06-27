Новости

Фото: На Кубани прошел набор призывников в Президентский полк 20:25
Федор Смолов забил в одном сезоне "Реалу" и "Барселоне" 20:16
Портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории" 20:12
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле 20:06
Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран 20:05
Под Тулой завели дело после исчезновения 13-летней девочки 19:52
Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров 19:49
В Вологодской области сняли на видео смерч 19:47
Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений 19:39
В Анапе нашли двоих человек, которых унесло в море 19:39
Федор Смолов забил гол в ворота "Барселоны" 19:31
Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 18:31
Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро" 18:24
Стоимость заключительного участка трассы М11 больше 60 млрд рублей 18:22
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде 18:21
На Урале мужчина застрелил хаски на глазах у хозяйки 18:05
В США ситуацию с коронавирусом назвали "серьезной проблемой" 18:00
Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию 17:57
Данилин: Общероссийское голосование в целом проходит позитивно 17:50
В Ингушетии врачи провели операцию под светом телефонного фонарика 17:50
Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию 17:39
Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории 17:34
Кислицына: Электронное голосование - это удобно 17:33
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной" 17:15
Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
27.06.2020 19:39
Рубрика: В мире

Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений

Текст: Алексей Дуэль

Украина сняла ограничения импорта удобрений с содержанием азота, фосфора и калия вне зависимости от страны их происхождения. Прежде в отношении таких удобрений применяли процедуры специальных защитных расследований. Об этом сообщает пресс-служба российского Минэкономразвития.

Нижегородские ученые создали инновационное органическое удобрение

"Мы удовлетворены завершением спецзащитных расследований Украины по удобрениям, Минэкономразвития России выступало в качестве заинтересованной стороны, - объяснили в пресс-службе ведомства. - У нас было много вопросов к украинским коллегам относительно соответствия правилам ВТО по ряду ключевых выводов расследований. Мы рады, что украинская сторона прислушалась к нашим аргументам и в итоге приняла решение не применять ограничения против импорта удобрений. Это решение позволит нам не обременять наше двустороннее торговое досье новыми разбирательствами в Органе по разрешению споров ВТО".

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о прекращении специальных защитных расследований в отношении минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия вне зависимости от страны происхождения и экспорта без применения специальных защитных мер было опубликовано в украинской газете "Правительственный курьер" от 24 июня 2020 года.

А вот символическая пятерка Суперлиги 1: разыгрывающая Ксения Кунакова ("Казаночка", Казань), атакующий защитник Екатерина Гунченко ("Ростов-Дон-ЮФУ"), легкий форвард Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск), тяжелый форвард Марина Шевелева ("Нефтяник", Омская обл.), центровая Наталья Водопьянова ("Спартак", Санкт-Петербург). Отметим попадание в топ-5 Водопьяновой. Она заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы 2007, двукратный (2004, 2008) бронзовый призер Олимпиад, обладательница "серебра" ЧМ-2006, но ей недавно исполнилось уже 39 лет. Завидное спортивное долголетие! И это еще не вся удивительная фактура относительно Водопьяновой. В своем питерском "Спартаке" она не просто один из игроков, а большой руководитель - президент клуба.

И, наконец, список лауреатов Суперлиги 2: MVP - Ирина Киселева ("Самара", Самара), в символической пятерке разыгрывающая Кристина Евсейчева ("Надежда-2", Оренбургская обл.), атакующий защитник Яна Пашковская ("Енисей-2", Красноярский край), легкий форвард Екатерина Кузнецова ("Динамо-Энергия", Иваново), тяжелый форвард Ольга Сизякова ("Юность", Пензенская обл.), центровая Яна Митрофанова ("Самара"). В этом дивизионе чемпионом стала "Самара".

В мире экс-СССР Украина Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять незнакомцев в один номер
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Американскую киноиндустрию обвинили в криминализации темнокожих
Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз