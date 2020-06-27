Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список получателей грантов среди научно-образовательных центров. На их поддержку в этом году будет направлено более 721 миллионов рублей.
Гранты будут предоставлены в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства № 537 о мерах господдержки научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Напомним, НОЦ - это центры, которые создаются вузами, научными организациями в кооперации с бизнесом из реального сектора экономики. К 2024 году в России должно быть не менее 15 таких центров мирового уровня.
В этом году гранты получат:
1. НОЦ "Техноплатформа 2035", Нижегородская область
2. Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ, Тюменская область
3. НОЦ "Инновационные решения в АПК", Белгородская область
4. НОЦ "Кузбасс", Кемеровская область
5. НОЦ "Рациональное недропользование", Пермский край
Каждый из центров получит по 144 миллиона 223 тысячи рублей.