В ЦИК не поступило ни одной жалобы на надомное голосование

Голосование по поправкам к Конституции проходит спокойно, реальных жалоб мало, от участников надомной процедуры - не зафиксировано, сообщил член ЦИК Александр Клюкин.

"Жалоб на бесконтактное голосование на дому нет ни одной", - сказал он в субботу в информационном центре Центризбиркома. Говоря в целом о поступающих в комиссию обращениях, Клюкин добавил, что "чаще всего это или фейки, или желание пообщаться". "Кампания по голосованию набирает темп и идет на удивление спокойно", - резюмировал он.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в этот раз гражданам впервые была предоставлена возможность подать заявку на надомное голосование через портал госуслуг. В 14.00 21 июня это сделали 173 тысячи россиян. Остальные обратились напрямую в свои участковые комиссии.

Напомним, в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое проходит с 25 июня по 1 июля, каждый желающий может пригласить на дом членов УИК с переносным ящиком. Для этого достаточно обратиться в комиссию не позднее 17.00 1 июля по местному времени. Называть причину надомного голосования не требуется. За соблюдением процедур - избирательных и санитарных - следят общественные наблюдатели. При выездном голосовании УИК обязана предоставить им не менее двух мест в своем транспорте.