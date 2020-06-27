В ЦИКе рассказали о перспективах использования онлайн-голосования в будущем

Востребованность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) нельзя не учитывать, надо дать гражданам возможность использовать такую форму, считает зампред ЦИК Николай Булаев.

"Дальнейшее применение процедуры дистанционного голосования, в том числе на федеральном уровне, не зависит уже от административных решений. Уже невозможно не учитывать ее востребованность", - сказал он в субботу в информационном центре ЦИК.

Замглавы комиссии добавил, что решения о внедрении и применении ДЭГ "будут подчинены той воле, которая демонстрируется гражданами регионов".

"Надо дать такую возможность всем, а граждане сами решат, воспользоваться ей или нет", - подчеркнул Булаев.

Отметим, что сам он принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции именно в электронной форме.

Зампред ЦИК также напомнил, почему комиссия выбрала Москву и Нижегородскую область для проведения ДЭГ.

"Оба региона отличаются большим количеством жителей, которые имеют личные кабинеты на информационных ресурсах (портал госуслуг и mos.ru соответственно), - сказал он. - Кроме того, важна была личная заинтересованность глав регионов в применении этой процедуры. Также регионы оценивались по уровню информированности и заинтересованности граждан".

Напомним, электронное голосование стартовало 25 июня, оно продлится до 20.00 30 июня. Для участие в нем зарегистрировались почти 1,2 млн москвичей и нижегородцев. К 15.00 27 июня проголосовали более 850 тысяч человек или 73%.