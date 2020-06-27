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27.06.2020 11:46
Рубрика: Власть

В Общественной палате РФ разоблачили несколько фейков о голосовании

Текст: Галина Мисливская
Специалисты Общественной палаты России и волонтеры ежедневно фиксируют недостоверные сообщения, касающиеся голосования по поправкам к Конституции РФ, рассказали участники брифинга в ситуационном центре ОПРФ.

Как рассказал по видеосвязи из Казани глава комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, фейки можно разделить на два типа - локальные и федеральные.

В числе последних он привел ролик о ручках с исчезающими чернилами, которые для нужд общероссийского голосования якобы закупил избирком то ли Дагестана, то ли Татарстана.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Этот ролик уже гулял по целому ряду регионов и пытался взорвать социальные сети", - отметил Малькевич, причем одна из версий видео содержит прямой призыв голосовать против поправок к Конституции.

"Этот ролик пришел из Казахстана, он там распространялся в прошлом году", - рассказал эксперт.

Еще один фейк, который активно распространяется в Татарстане и не только, касается ограничительных мер по коронавирусу. Авторы утверждают, что "сразу после голосования будут возвращаться максимально жесткие карантинные меры", рассказал представитель ОПРФ. В Татарстане, по его словам, "все это было очень оперативно профилактировано".

"Но я предупреждаю коллег в других регионах о том, что эта информационная зараза отправится и к ним, будут пугать, что не надо идти на голосование, потому что все равно потом посадят под замок", - добавил Александр Малькевич.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Ранее он рассказал журналистам, что всего с начала июня волонтеры Общественной палаты РФ зафиксировали тысячи ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования.

"За это время мы выявили около 250 оригинальных фейковых сообщений, каждое из них потом творчески перерабатывалось, таким образом можно сказать, что порядка 2,5 тыс. различных вбросов было в соцсетях, каждый имел сотни репостов и распространялся в пабликах по территории всей страны", - уточнил Малькевич.

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