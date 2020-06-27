В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага.

По данным Службы безопасности Украины, ночью в центре города были задержаны два человека, которые планировали поджечь мечеть с помощью бутылок с зажигательной смесью. Высказывается версия, что поджигатели намеревались дестабилизировать обстановку в стране.

Это не первое нападение националистов. В апреле во время Пасхальных праздников неизвестные подожгли четыре храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В трех случаях это были церкви, которые располагаются на территории известных далеко за пределами Украины монастырей.

А 12 апреля был подожжен Свято-Успенский мужской монастырь в Ровенской области. Сгорела половина построек, а также гостиница для паломников. На месте происшествия нашли бутылки с зажигательной смесью. Спецслужбы списали возгорание на бывшего послушника монастыря, страдающего психическим расстройством.