В приемной комиссии РАНХиГС заработал чат-бот

Какой проходной балл? Какие ЕГЭ нужно сдавать? Когда в вузе дополнительные испытания? На все вопросы абитуриентов ответит Виктор - чат-бот, который теперь "работает" в приемной комиссии Северо-западного института управления РАНХиГС.

ВИКТОР - виртуальный консультант с искусственным интеллектом. Он отвечает на разнообразные вопросы абитуриентов в круглосуточном режиме. Почему ВИКТОР? Все просто: это аббревиатура от "Виртуальный Интеллектуальный Контролёр Текстовых Обращений РАНХиГС".

В условиях отсутствия "живого" общения новая технология позволяет вузу всегда быть на связи с абитуриентами. Учитывая, что 70 процентов, поступающих в вузы Санкт-Петербурга, приезжают из других регионов, находящихся зачастую в разных часовых поясах, ВИКТОР "настроен" на круглосуточную работу.

Он может рассказать о правилах приема в вуз, стоимости обучения, подсказать сроки подачи документов, необходимые для поступления предметы ЕГЭ и наиболее подходящие направления подготовки, а также проинформировать о дополнительных вступительных испытаниях. Чат-бот способен понимать смысл запроса, определять проблему и реагировать в соответствии с логикой сценария. Разработчики отмечают: виртуальный консультант постоянно расширяет свою базу знаний, то есть не хуже иного студента занимается самообучением. Кроме того, у ВИКТОРа есть для абитуриентов приятный бонус - гид по достопримечательностям Санкт-Петербурга.

- Чтобы процесс поступления в вуз был максимально простым и понятным, мы решили создать консультанта с искусственным интеллектом, - поясняет директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов. - ВИКТОР никогда не спит, а, значит, способен отвечать на вопросы абитуриентов в любое время дня и ночи, а также одновременно общаться с тысячью пользователями.

ВИКТОР официально включён в состав работников технического секретариата приёмной комиссии института. Это в разы экономит силы и время "живых" консультантов.

Чат-бот ВИКТОР работает на разных площадках: сайт СЗИУ РАНХиГС, мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальная сеть Facebook, голосовой помощник Алиса.