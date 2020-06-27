В Роскачестве обновили рекомендации по выбору шашлыка

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) в разгар летнего сезона обновили рекомендации по выбору шашлыка. ОБ этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Так, при выборе шашлыка, упакованного на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, в Роскачестве рекомендуют прежде всего выбирать известный завод-изготовитель. "На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях", - приводятся в сообщении слова доктора технических наук, профессора Анастасии Семеновой.

На этикетке также должна быть указана категория мяса. Мясной полуфабрикат категории А и Б - шашлык постный с низким содержанием жировой и соединительной тканей. Категории Г и Д - с высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже. В таком мясе, отмечают специалисты, ниже "содержание полноценного белка, незаменимых аминокислот, а также витаминов группы В, железа и цинка".

Специалисты Роскачества подчеркивают, что если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, то не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. "Консистенция может скиснуть на жаре", - поясняют эксперты.

При покупке нарезанного и замаринованного шашлыка в Роскачестве советуют обращать внимание на размер и массу кусочков: они должны быть однородны, чтобы шашлык равномерно доходил до готовности. Также важно, чтобы структура мяса была плотной.

"Оценивая свежесть шашлыка, помните, что несвежий, гнилостный запах невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами. Если даже вы не обратите внимания на такой запах у сырого шашлыка, то в готовом виде, уже пробуя, обязательно почувствуете запах и вкус испорченного, несвежего продукта", - говорится в сообщении.

Готовить шашлык на углях надо только так, чтобы не было никаких языков пламени. Самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении. Таким способом, отмечают специалисты, можно избежать образования канцерогенных веществ в мясе от открытого огня.

Тем, кто маринует мясо самостоятельно, в Роскачестве рекомендуют помнить, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо - при температуре не выше 6 градусов.