В России появился первый аудиосериал в жанре хоррора

Фанаты качественного хоррора должны оценить новый аудиосериал "Тот, кто не спит", который вышел на сервисе аудиокниг Storytel. Автором премьеры стал Денис Бушлатов, хедлайнер жанра русскоязычного хоррора с интересной историей издательских отказов.

В основу сюжета лег одноименный роман писателя, ранее не издававшийся в России. Зато права на экранизацию уже принадлежат кинокомпании TRUEMEN Pictures.

Сам Бушлатов трезво оценивает свою непростую издательскую историю. По его мнению, это объясняется как камерностью самого жанра хоррора, так и тем, что рынок перенасыщен некачественной, любительской литературой и это не может не влиять на восприятие всего жанра в целом.

"Несмотря на то, что хоррор позволяет автору полностью реализовать себя, раскрывая самые темные и порой запретные уголки психологии своих персонажей, жанр незаслуженно игнорируется читателями так называемой серьезной литературы", - объясняет писатель особое положение жанра в литературе и русскоязычном сегменте кинематографа. - И все же следует отметить, что даже на этом неблагодарном поле играют такие замечательные мастера, как Яна Вагнер, Анна Старобинец и многие другие".

"Жанр хоррора в России до сих пор во многом живет в своего рода гетто. Прорывом стал, конечно, роман Дарьи Бобылевой "Вьюрки", который доказал, что хоррор - это больше чем ниша, потому что это такой страшный дачный роман, который может понять и полюбить абсолютное большинство читателей. И мы с проектом Дениса Бушлатова хотим доказать то же самое: есть определенные литературные тропы, которые понятны многим, есть культура потребления жанра, которая абсолютно сформировалась в кино, но и русский хоррор моно сделать историей не нишевой, а популярной", - отметила главный редактор Storytel Анастасия Завозова.

Аудиосериал "Тот, кто не спит", по замыслу его создателей, придется по душе тем, кто хочет интеллектуально пощекотать себе нервы и по-настоящему погрузиться в потусторонний мир. А пробирающий голос талантливого актера Григория Переля и пугающее музыкальное сопровождение, созданное молодым композитором Глебом Лубянским, погрузят с головой в атмосферу ужаса.

Новый аудиосериал состоит из 11 серий и доступен слушателям на сайте Storytel.

Справка "РГ"

Денис Бушлатов - автор двух сборников рассказов, "Дэволюция" и "Дар", а также двух романов, "Хранитель Бездны" и "Дети Мертвого Дракона". Неоднократно публиковался за рубежом, в таких изданиях как Bewildering Stories, Kzine, Yellow Mamma. Новелла Дениса Бушлатова "Чума Бессмертия" вошла в лонг-лист премии "Будущее время". Писатель родился и живет в Одессе, вместе с женой, весьма своенравным сыном и совершенно неуправляемым котом.