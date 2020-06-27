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27.06.2020 16:20
Рубрика: Общество

В России проходит Всероссийский онлайн-выпускной для студентов вузов

Текст: Мария Агранович
Сегодня в День молодежи по всей стране проходит вузовский онлайн-выпускной. На площадке АНО "Россия - страна возможностей" в соцсети ВКонтакте идет эфир с прямыми включениями из разных российских городов. Выпускники вузов рассказывают о себе и о самых дорогих и важных моментах своего уже вчерашнего студенчества. Такая перекличка продлится до самого вечера, а в 23 часа в эфире Первого канала начнется специальный "выпускной" концерт.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Впервые в эфире Первого канала лучших выпускников вузов из разных регионов страны наградят почетные гости праздника - Сергей Кириенко, Валерий Фальков, Виктор Садовничий, Денис Проценко, Вячеслав Фетисов и другие.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Для выпускников вузов выступят Клава Кока, Баста, Елка, МОТ, Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Анна Боронина, ЮрКисс, 2Маши, ВладиМир, Диана Гурцкая, Дима Билан.

В день Всероссийского выпускного запущен и масштабный сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны - дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 вакансий. Подобрать подходящую работу можно по географии или сфере деятельности. Можно и просто по названию вакансии или конкретной компании-работодателя. Хотите - на полный день, хотите - с гибким графиком или удаленно. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.

- Мы отобрали более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Дизайн страниц сервиса сделан максимально удобным для выпускников, а содержание дополнено карьерными советами в текстовом и видеоформате, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта "Время карьеры" совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

- Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства: от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы. Для этого достаточно посмотреть один из 10 вебинаров проекта "Время карьеры" или короткие видео наших партнеров, - поделился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

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