В России в онлайн-формате проходит общефедеральный "Выпускной-2020"

Сегодня для школьников и студентов проходит онлайн-выпускной. На площадке официального сообщества Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте" ребят поздравят выдающиеся педагоги и родители из разных регионов страны.

С напутствиями к выпускникам обратятся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разных профессиях.

Также в программе - конкурсы с призами, мастер-классы и флешмобы. К примеру, Минпросвещения запустило флешмоб: "Сделай селфи с аттестатом!".

- Сделайте фото с аттестатом и выложите его в социальные сети на своей странице с хештегом #СелфисАттестатом. Передайте эстафету одноклассникам! Давайте вместе покажем всем, как много в нашей стране выпускников! - сообщается на страничке флешмоба.

В 18 часов по московскому времени "ВКонтакте" для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт с участием звезд. Выпускники смогут посмотреть выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок - личное общение с кумиром.

Вечерняя программа "Выпускного-2020" завершится традиционным фестивалем "Алые паруса". Его будут транслировать онлайн в соцсетях и по центральным каналам - увидеть "Алые паруса" сможет каждый выпускник.