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27.06.2020 10:00
Рубрика: Общество

В России в онлайн-формате проходит общефедеральный "Выпускной-2020"

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня для школьников и студентов проходит онлайн-выпускной. На площадке официального сообщества Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте" ребят поздравят выдающиеся педагоги и родители из разных регионов страны.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

С напутствиями к выпускникам обратятся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разных профессиях.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Также в программе - конкурсы с призами, мастер-классы и флешмобы. К примеру, Минпросвещения запустило флешмоб: "Сделай селфи с аттестатом!".

- Сделайте фото с аттестатом и выложите его в социальные сети на своей странице с хештегом #СелфисАттестатом. Передайте эстафету одноклассникам! Давайте вместе покажем всем, как много в нашей стране выпускников! - сообщается на страничке флешмоба.

В 18 часов по московскому времени "ВКонтакте" для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт с участием звезд. Выпускники смогут посмотреть выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок - личное общение с кумиром.

Вечерняя программа "Выпускного-2020" завершится традиционным фестивалем "Алые паруса". Его будут транслировать онлайн в соцсетях и по центральным каналам - увидеть "Алые паруса" сможет каждый выпускник.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Компании Информационные технологии ВКонтакте

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